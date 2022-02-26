РИАМО - 26 фев. Зампред совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что после введения западными странами санкций в отношении России можно отказаться от соглашений с государствами, которые ввели ограничения. Это также может стать поводом для прекращения диалога по стратегической стабильности, сообщает Газета.ru.

«Можно ведь в принципе отказаться от всего, включая и договор СНВ-3, заключенный мною с Обамой (Барак Обама – бывший президент США – ред.) и продленный (президентом России Владимиром – ред.) Путиным с действующим главой США (Джо Байденом — ред.)», — написал Медведев в Facebook.

Он добавил, что в текущих условиях эти соглашения теряют актуальность, а дипломатические отношения с западными странами утратили свою ценность. Медведев также написал, что «пора закрывать посольства на амбарные замки».

Запад ввел санкции в отношении России после начала специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса и демилитаризации Украины.

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