РИАМО - 26 фев. Роскомнадзор потребовал от ряда российских СМИ удалить недостоверные данные о специальной военной операции на Украине, сообщает Газета.ru.

В ведомстве отметили, что если недостоверная информация не будет удалена, то этим СМИ грозит блокировка. По данным ведомства, в публикациях ряда СМИ была размещена недостоверная информация об обстрелах городов Украины и гибели мирных жителей.

Роскомнадзор направил уведомления «Эху Москвы», «Новой газете», New Times и другим.

В ведомстве напомнили, что достоверную и актуальную информацию предоставляют российские официальные информационные источники.

Специальная военная операция на Украине проводится для защиты мирного населения Донбасса и демилитаризации Украины.

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