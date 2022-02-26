РИАМО - 26 фев. В работе социальных сетей Instagram, Facebook и Twitter зафиксированы сбои. Так, пользователи жалуются на работу приложений, следует из данных сайта Downdetector.

Сообщения о сбоях в работе Twitter активно поступают с 12 часов. На работу соцсети жалуются пользователи из России, в частности, Москвы и Санкт-Петербурга. Чаще всего жалобы поступают на работу сайта и приложения. 5% жалоб касаются проблем с комментариями.

Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 25 февраля, больше сообщений о неполадках в работе соцсети в субботу стало появляться с 10 часов утра и достигло пика в 13 часов. Пользователи жалуются на работу приложения, также есть жалобы на работу профиля и сайта Instagram. Жалобы в основном поступают от российских пользователей.

У Facebook тоже зафиксирован очередной всплеск жалоб на работу приложения, также жалуются на работу сайта и проблемы с авторизацией. Сообщения о неполадках в работе поступают из России и Украины.

Ранее Роскомнадзор начал замедлять в стране трафик Facebook. Решение было принято из-за нарушения прав и свобод человека со стороны зарубежной соцсети.

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