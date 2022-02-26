РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 фев. В подмосковном Подольске для беженцев из ДНР и ЛНР организовали автобусную экскурсию, сообщает пресс-служба администрации округа.

Для беженцев из Донбасса, размещенных в подольском ДЮОЦ «Мечта», организовали автобусную экскурсию. В субботу утром 100 человек отправились в Высоцкий монастырь в Серпухове.

Высоцкий ставропигиальный мужской монастырь был основан по благословению преподобного Сергия Радонежского в 1374 году серпуховским князем Владимиром Храбрым, двоюродным братом и сподвижником великого князя Дмитрия Донского.

Почти 150 жителей Донбасса, в том числе 69 детей, прибыли 22 февраля в детско-юношеский оздоровительный центр «Мечта» в Подольске. Для них создали комфортные условия проживания.