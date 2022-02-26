РИАМО - 26 фев. Механизированная колонна автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» совершила марш из пункта постоянной дислокации – города Тейково Ивановской области – в подмосковное Алабино для подготовки к параду Победы на Красной площади столицы, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Маршрут длиной 400 км пролегал по транспортным магистралям Ивановской, Владимирской и Московской областей, в том числе по федеральной трассе М-7 и МКАД.

По пути следования механики-водители 3 автономных пусковых установок останавливались для плановых и контрольных осмотров крупногабаритной техники. Общая длина колонны составила 300 м.

«Техника показала свою надежность, личный состав продемонстрировал высокую маршевую выучку», – отметил заместитель командующего Владимирским ракетным объединением, генерал-майор Сергей Ометов.

По словам командира дивизиона Тейковского ракетного соединения, подполковника Александра Артемова, механики-водители проявили высочайший профессионализм и в ходе совершения марша преодолели железнодорожные переезды, эстакады, крутые повороты, а также другие сложные участки.

В ходе приготовления к параду в соединении прошли подготовка и контрольные занятия с личным составом экипажей парадного расчета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

После приема зачетов по специальной подготовке, вождению на автодроме пусковых установок ПГРК «Ярс» в колонне комиссией было принято решение о допуске военнослужащих к участию в подготовке к параду.

С 2008 года личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимает участие в военном параде на Красной площади в Москве. В настоящее время на вооружении дивизии находятся ПГРК «Тополь-М» и «Ярс».