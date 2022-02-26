РИАМО - 26 фев. На Ленинградском шоссе в Московской области грузовик сбил 2 пешеходов, они скончались на месте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.
Авария произошла на 47 км трассы.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее в результате ДТП в Одинцовском округе погибла женщина. Она была за рулем автомобиля, который въехал в стоявшую снегоуборочную машину.
Женщина погибла в результате ДТП со снегоуборочной машиной в Подмосковье>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии