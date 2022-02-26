РИАМО - 26 фев. На Ленинградском шоссе в Московской области грузовик сбил 2 пешеходов, они скончались на месте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Авария произошла на 47 км трассы.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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