РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 фев. Полицейские Подольска разыскивали 17-летнего Максима Карева, пропавшего 20 февраля, его нашли живым, сообщается в группе «УМВД России по г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Найден, жив. Благодарим всех за помощь в розыске подростка!» - говорится в сообщении.

25 февраля около 17:00 полицейские УМВД России по г. о. Подольск также объявили о разыске Никиты Кечерукова 2004 года рождения, который пропал в ночь с 24 на 25 февраля. Он ушел из дома в деревне Матвеевское микрорайона Львовский и до начала розыска не вернулся.

Сообщение о том, что его нашли живым, появилось в тот же день в 22:55.