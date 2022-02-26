РИАМО - 26 фев. Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что приостановка членства России в совете Европы дает возможность восстановить важные институты для предотвращения особо тяжких преступлений, в частности, смертной казни, сообщает Nation News.

«Совет Европы и ПАСЕ вот приостановили членство России. Дикая несправедливость. Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. И вступали-то сдуру когда-то. По молодости. К тому же это еще и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране», — написал Медведев во «ВКонтакте».

Медведев отметил, что смертная казнь могла бы применяться для самых опасных преступников. Такая мера наказания используется в Китае и США.

Ранее комитет министров совета Европы решил приостановить членство РФ в совете. Зампред Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы Петр Толстой подчеркнул, что без России работа организации будет бессмысленной.

Членство России в организации было приостановлено после начала специальной военной операции по защите населения Донбасса и демилитаризации Украины.

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