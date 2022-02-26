РИАМО - 26 фев. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае ареста денежных средств граждан России за границей возможно проведение национализации имущества лиц, имеющих регистрацию в США, Евросоюзе и иных недружественных юрисдикциях, сообщает Nation News.

«Еще пугают арестом денег российских граждан и российских компаний за рубежом. Просто всех, без всяких санкций. Сплошняком. Типа назло. А вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу», — отметил Медведев.

Он добавил, что можно также национализировать имущество тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях, например, США, государств ЕС и других.

«Благо опыт богатый и закон есть у нас на эту тему. Строгий», — подчеркнул Медведев.

По его словам, ограничительные меры иностранных государств в адрес РФ не отразятся на ходе военной спецоперации по защите населения Донбасса.

Россия начала проводить военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Она направлена на демилитаризацию государства и защиту мирных жителей ДНР и ЛНР. Ранее РФ признала суверенитет Донбасса. Запад ответил на это решение санкциями.

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