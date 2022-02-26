РИАМО - 26 фев. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин напомнил о законах, которые вступят в силу в следующем месяце, среди них — индексация на 8,6% пенсий военным пенсионерам. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Закон об индексации коснется 2,6 млн жителей России.

Председатель Госдумы РФ добавил, что в марте в стране будет введена ответственность за вождение машины без диагностической карты. Это касается тех, кто должен проходить обязательный техосмотр — таксистов и водителей автобусов.

«Отдельно отмечу закон об ужесточении контроля за оборотом оружия. Новые ограничения позволят спасти жизни наших граждан», — уточнил Володин.

По его словам, россияне с медицинскими противопоказаниями после вступления в силу документа не смогут иметь оружие на руках.

Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%>>