РИАМО - 26 фев. В Подмосковье и столице продолжает таять снег в условиях аномально теплой погоды. Высота сугробов уменьшилась и составляет 17-25 см в Москве и 16-30 см в области, сообщается на сайте «Метеоновости».
Февраль в Московском регионе оказался аномально теплым. Почти во все дни месяца среднесуточная температура была выше нормы на 1-5 градусов, иногда — на 7-9 градусов. По ночам температура была ниже нуля, а днем, кроме начала месяца, — выше нуля. Снег начал таять, уплотняться и испаряться. В следующие дни снег в регионе продолжит таять. На европейскую территорию России «наступает» антициклон с запада. Атмосферное давление будет расти, облаков будет меньше, и к началу новой недели их станет совсем мало. В этих условиях по ночам морозы станут сильнее, а днем солнце будет пригревать и снег будет таять.
Февраль в Московском регионе оказался аномально теплым. Почти во все дни месяца среднесуточная температура была выше нормы на 1-5 градусов, иногда — на 7-9 градусов. По ночам температура была ниже нуля, а днем, кроме начала месяца, — выше нуля. Снег начал таять, уплотняться и испаряться.
В следующие дни снег в регионе продолжит таять. На европейскую территорию России «наступает» антициклон с запада. Атмосферное давление будет расти, облаков будет меньше, и к началу новой недели их станет совсем мало.
В этих условиях по ночам морозы станут сильнее, а днем солнце будет пригревать и снег будет таять.
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