Февраль в Московском регионе оказался аномально теплым. Почти во все дни месяца среднесуточная температура была выше нормы на 1-5 градусов, иногда — на 7-9 градусов. По ночам температура была ниже нуля, а днем, кроме начала месяца, — выше нуля. Снег начал таять, уплотняться и испаряться.

В следующие дни снег в регионе продолжит таять. На европейскую территорию России «наступает» антициклон с запада. Атмосферное давление будет расти, облаков будет меньше, и к началу новой недели их станет совсем мало.

В этих условиях по ночам морозы станут сильнее, а днем солнце будет пригревать и снег будет таять.

Март в Москве будет теплее обычного>>