РИАМО - 26 фев. На природных территориях столицы во время оттепели заметили первые набухшие почки ивы остролистной, или вербы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В столице установилась аномально теплая погода, соответствующая марту. При этом аномальное тепло сохранится и в первый весенний месяц, температура будет превышать норму.

Набухание почек зимой в период оттепели не является редкостью. Ивы хорошо переносят перепады температур: если морозы еще вернутся, растение вновь впадет в спячку и продолжит цветение с наступлением весеннего тепла.

Массовое цветение вербы традиционно начинается в конце марта – начале апреля.

Верба – раннецветущее ветроопыляемое растение. Пыльцевые зерна очень легкие, ветер без труда переносит их с цветка на цветок. Цветы у вербы, как и у других ветроопыляемых видов, неяркие, тем не менее они привлекают проснувшихся после зимы шмелей и пчел как источник пропитания.