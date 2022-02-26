РИАМО - 26 фев. Сотрудники дорожно-транспортного комплекса Московской области отправили свыше 80 коробок с вещами и предметами первой необходимости беженцам из Донбасса, сообщила зампред правительства Подмосковья Анна Кротова.

В сборе гуманитарной помощи для тех, кто размещен в пунктах приема беженцев в регионе, приняли участие работники Минтранса Московской области, «Мострансавто», «Мосавтодора». Они приобрели и передали около 7 тыс. разных предметов одежды и вещи первой необходимости для детей и взрослых. В их число вошли теплые куртки, обувь, средства личной гигиены.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева мы опросили граждан, размещенных в подмосковных лагерях, о потребностях в одежде и предметах первой необходимости. По предоставленному от них списку были приобретены необходимые товары. Мы постарались учесть все запросы людей, многие из них просили детские вещи и средства личной гигиены», - сказала Кротова.

Она уточнила, что около 80 коробок с одеждой для граждан отправились в Пушкино, Коломну, Подольск, Зарайск, Клин и Волоколамск.

Подмосковные перевозчики предоставили бесплатный транспорт для посещения вынужденными переселенцами достопримечательностей и экскурсий.

Первые беженцы из республик Донбасса прибыли в Московскую область 22 февраля. 24 февраля в регион прибыл второй поезд с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам округов оказать прибывшим в регион людям максимальное внимание.

Посмотреть пункты приема помощи для беженцев в Подмосковье можно на карте>>