РИАМО - 26 фев. Уголовное дело возбудили после травмирования ребенка упавшей наледью, инцидент произошел в Сергиево-Посадском округе, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Пострадавшего 5-летнего мальчика госпитализировали.

Дело возбудили об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, а также повлекли причинение тяжких травм ребенку.

Ход и результаты данного дела поставили на контроль в местной прокуратуре.

СК назначил проверку после гибели женщины от падения наледи в Подмосковье>>