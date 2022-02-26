РИАМО - 26 фев. Средняя температура в марте в столице будет более чем на 4 градуса превышать норму, сообщается на сайте «Метеовести».

Конец календарной зимы на востоке Европы оказался экстремально теплым. Во многих городах РФ средняя температура февраля превысила не только норму февраля, но и норму марта.

Так, в Москве весенний температурный режим, когда средняя суточная температура будет превышать 0 градусов, наступит во второй половине первой декады марта, что почти на 20 дней раньше нормы.

Небольшое похолодание может прийти в конце марта, но оно уже не вернет зимнюю погоду.

Солнечная и теплая погода ожидается в Московском регионе в первый день весны>>