РИАМО - 26 фев. В российские больницы за прошедшие сутки доставили 14 324 человека с коронавирусом, что на 4,1% меньше, чем днем ранее (14 937), сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В РФ за минувшие сутки выявили 122 995 случаев Covid-19, выздоровели 181 343 человека, умерли 793 заболевших.

С начала пандемии в России выявили 16 175 023 случая заражения, вылечились 13 321 314 пациентов, скончались 350 158 человек с инфекцией.

Для защиты от заражения Covid-19 следует носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.

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