РИАМО - 26 фев. Сотрудники ДПС задержали на 47-м км внешней стороны МКАД водителя Porsche, который скрылся с места ДТП с 2 пострадавшими, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Ранее на 85-м км внутренней стороны МКАД автомобиль Porsche столкнулся с машиной Peugeot. Porsche уехал с места аварии. В ДТП пострадал ребенок – пассажир Peugeot – и водитель Peugeot. У обоих предварительно диагностировали сотрясение головного мозга.

В крови задержанного водителя Porsche обнаружили наличие 0,924 мг/л алкоголя. У машины также не было переднего номера. В отношении автомобилиста составили административные материалы.

Водителя передали сотрудникам отдела Госавтоинспекции Северо-Восточного округа столицы. Машину эвакуировали и переместили на спецстоянку.