РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 фев. В микрорайоне Белые Столбы Домодедова из-за аварии несколько домов остались без холодного водоснабжения, сообщается в группе теротдела администрации микрорайона в соцсети «ВКонтакте».

Аварийная ситуация - течь из под земли - возникла около д. №3 на ул. Московской.

Для проведения ремонтно-восстановительных работ подачу ХВС перекрыли от д. №3 до д. №14 по ул. 2-ой Московской, на Кировском проезде, а также в зданиях администрации, почты, кафе.

Холодное водоснабжение восстановят после устранения аварийной ситуации.