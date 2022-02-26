РИАМО - 26 фев. Прокуратура Подмосковья начала проверку по факту падения наледи на 5-летнего мальчика в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу.

Проверку проведет Сергиево-Посадская городская прокуратура. Специалисты дадут оценку соблюдению требований российского законодательства ответственными должностными лицами. Кроме того, они проверят, какие меры применялись для устранения ледяных глыб, снежных навесов с кровель многоквартирных жилых домов, своевременной уборке территории около МКД.

По результатам проверки при наличии оснований работники прокуратуры примут меры прокурорского реагирования.