РИАМО - 26 фев. Прокуратура Подмосковья начала проверку по факту падения наледи на 5-летнего мальчика в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу.
Проверку проведет Сергиево-Посадская городская прокуратура. Специалисты дадут оценку соблюдению требований российского законодательства ответственными должностными лицами. Кроме того, они проверят, какие меры применялись для устранения ледяных глыб, снежных навесов с кровель многоквартирных жилых домов, своевременной уборке территории около МКД.
По результатам проверки при наличии оснований работники прокуратуры примут меры прокурорского реагирования.
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