РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 фев. В Подольске на улицах Карла Маркса, Рабочей и Мраморной будут работать эвакуаторы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» совместно с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» установили работники Подольского комбината благоустройства по поручению комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту.

Такое решение приняли для обеспечения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети городского округа Подольск. Это произошло после анализа фактов остановки и стоянки автотранспорта, создающего помехи в движении других транспортных средств.

Автолюбителей просят быть внимательными.