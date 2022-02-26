РИАМО - 26 фев. За минувшие сутки в Подмосковье от коронавируса выздоровели 8963 человека, всего с начала пандемии болезнь победили 822 803 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в регионе выявили 2448 случаев коронавируса, скончались 20 человек. С начала пандемии общее число случаев инфекции достигло 936 667, жертвами инфекции стали 14 152 человека.

Также за последние 24 часа в больницы области было доставлены 560 пациентов с диагностированным Covid-19.

В связи с улучшением эпидситуации в Подмосковье с субботы отменили обязательное требование о переводе на дистанционный формат работы сотрудников старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, перевод 30% сотрудников на удаленку теперь носит рекомендательный характер.

А с 28 февраля в регионе отменяется блокировка соцкарт для пенсионеров и лиц, имеющих хронические заболевания.

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