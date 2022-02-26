РИАМО - 26 фев. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против тяжелого течения заболевания омикрон-штаммом составляет примерно 89%. Об этом сообщает РИА Новости.

Гинцбург представил последнюю информацию об эффективности «Спутника V» к омикрону, основанную на совместных данных с ведущими клиниками Москвы и на сиквенсе.

«Если человек был провакцинирован «Спутником V», защита от госпитализации и тяжелых случаев составляет порядка 89%, а если он пробустирован, то порядка 93-94%», - сказал Гинцбург.

При этом, по его словам, защита от заражения составляет всего 56%, однако повысить этот показатель должна назальная форма вакцины.

Ранее Гинцбург подчеркнул, что назальную вакцину не надо будет сочетать с уколом «Спутника V» в случае, если испытания подтвердят 100% уровень ее защиты.

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