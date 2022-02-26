РИАМО - 26 фев. За минувшие сутки в Москве коронавирус унес жизни 83 человек, с начала пандемии жертвами инфекции стали 41 115 пациентов, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в городе выявили 3947 новых случаев коронавируса, вылечились 6258 человек.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 2 691 110 случаев инфицирования, коронавирус победили 2 473 013 человек.

При этом наблюдается снижение числа новых случаев заболеваемости омикрон-штаммом. Благодаря этому в городе с 28 февраля снимается ряд ограничений, таких как обязательная удаленка для части сотрудников и блокировка соцкарт пенсионеров.

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