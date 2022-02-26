РИАМО - 26 фев. За минувшие сутки в Москве коронавирусную инфекцию удалось победить 6258 пациентам, всего с начала пандемии врачи вылечили от Covid-19 2 473 013 человек, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в городе выявили 3947 новых случаев инфицирования, общее число случаев коронавируса составляет 2 691 110.

Больницы и поликлиники столицы возвращаются к плановому приему пациентов из-за снижения заболеваемости. По сравнению с пиком в конце января число выявляемых в сутки случаев Covid-19 уменьшилось более чем в 3 раза.

Несмотря на то, что в мегаполисе продолжается устойчивое снижение заболеваемости омикроном, жителям рекомендуют привиться от инфекции. Сделать это можно бесплатно в поликлиниках и выездных пунктах в общественных местах.

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