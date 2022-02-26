РИАМО - 26 фев. За минувшие сутки на территории Московской области выявили 2448 новых случаев коронавируса, с начала пандемии в регионе выявлено 936 667 случаев заражения, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к инфекции составил 56,8%. Оба компонента вакцины от Covid-19 получили свыше 5 млн человек.

Жители Московской области могут бесплатно вакцинироваться в любом из пунктов при поликлиниках или в общественных местах. Врачи рекомендуют не забывать и о ревакцинации, которую нужно проводить через полгода после предыдущей прививки.

Ранее в Подмосковье отметили обязательный дистанционный формат работы для сотрудников старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>