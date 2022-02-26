РИАМО - 26 фев. За минувшие сутки в Москве выявили 3947 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в городе зафиксировали 2 691 110 случаев заболевания, сообщает столичный оперштаб.

Пик заболеваемости омикрон-штаммом в мегаполисе пройден. Больницы и поликлиники города возвращаются к плановой работе и увеличивают число пациентов.

Благодаря тому, что эпидобстановка в мегаполисе улучшилась, с 28 февраля перевод 30% сотрудников на удаленку станет рекомендательным. Однако организациям все еще рекомендуется принимать меры по минимизации очного присутствия сотрудников на рабочем месте.

Кроме того, в этот же день отменяется блокировка транспортных карт москвичей старше 60 лет и жителей с хроническими заболеваниями. При этом блокировка касалась только тех, кто не вакцинировался или не переболел коронавирусом.

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