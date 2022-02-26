РИАМО - 26 фев. В стране за минувшие сутки скончались 793 пациента с коронавирусной инфекцией, всего жертвами пандемии в РФ стали 350 158 человек, сообщает оперштаб.

В Москве умерли за сутки 83 Covid-пациента, в Санкт-Петербурге – 76, в Красноярском крае – 28, в Пермском крае – 27, в Алтайском крае – 24, в Московской и Нижегородской области – по 20.

За сутки в России подтвердили 122 995 случаев Covid-19, выздоровели после инфекции 181 343 человека. Также с начала пандемии в стране зафиксировали 16 175 023 случая заболевания, врачи вылечили 13 321 314 пациентов.

Лучшим способом защиты от инфекции является вакцинация. Прививку можно сделать бесплатно в поликлиниках и выездных пунктах работы медбригад.

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