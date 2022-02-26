РИАМО - 26 фев. В России за сутки зафиксировали 122 995 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в стране выявили 16 175 023 случая заражения, сообщает оперштаб.

Также за сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали 7409 случаев Covid-19, в Красноярском крае – 4672, в Свердловской области – 4554, в Новосибирской области – 4432, в Самарской области – 4220, в Пермском крае – 3985, в Москве – 3987.

Коллективный иммунитет в РФ составляет 57,8%. Полностью от коронавируса привились свыше 83,3 млн человек.

Ранее российский Минздрав РФ заявил о стабилизации ситуации с Covid-19 в течение последних нескольких дней.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>