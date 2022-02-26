РИАМО - 26 фев. Бригада скорой помощи в Красногорске доставила в медучреждение женщину 1967 г. р. и мужчину 1964 г. р. с колото-резаными ранениями, по подозрению в нанесении телесных повреждений задержан их сын, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Инцидент произошел 24 февраля в квартире дома на ул. Школьной в Красногорске. Женщине назначено амбулаторное лечение, а мужчина госпитализирован.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление задержан сын пострадавших 1992 г. р.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).