РИАМО - 26 фев. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ответ на принятые в отношении РФ санкции Евросоюза заявил о приостановлении сотрудничества с европейскими партнерами по организации запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщает Газета.ru.

«В ответ на санкции ЕС в отношении наших предприятий «Роскосмос» приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчет, из Французской Гвианы», — написал в Twitter Рогозин.

Иных подробностей, связанных с программами госкорпорации и ее партнеров, глава «Роскосмоса» не сообщил.

Россия начала проводить военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Она направлена на демилитаризацию государства и защиту мирных жителей ДНР и ЛНР. Ранее РФ признала суверенитет Донбасса. Запад ответил на это решение санкциями.

Признание ДНР и ЛНР: главное из обращения Владимира Путина к россиянам>>