РИАМО - 26 фев. На 85-м километре на внутренней стороне МКАД водитель за рулем Porsche совершил столкновение с автомобилем Peugeot, после этого он покинул место аварии, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В результате произошедшего ДТП пострадал пассажир Peugeot - 11-летний мальчик. Предварительно врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга.

Сотрудники ГИБДД принимают все меры, чтобы установить личность скрывшегося водителя иномарки, а также местонахождение машины.

В Москве разыскивают автомобилиста, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП>>