РИАМО - 26 фев. Утром в субботу задержаны и отменены порядка 150 рейсов в аэропортах Москвы и Подмосковья, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, во Внукове 10 рейсов задержано, 53 отменено, в Домодедове 10 рейсов задержано, 9 отменено, в Шереметьеве 6 задержек и 63 отмены.

В подмосковном аэропорту Жуковский отмен нет, задерживаются 3 рейса.

Запрет на полеты в южные города России действует с 24 февраля по 2 марта. Это связано с обострением ситуации в ЛНР и ДНР. Там Россия проводит военную спецоперацию по освобождению мирных жителей.

Как получить компенсацию в случае задержки или отмены авиарейса>>