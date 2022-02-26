РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 фев. В Домодедове разыскивают пропавшего 36-летнего Алексея Финогенова, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

Местонахождение мужчины неизвестно с 23 февраля.

Рост Финогенова 170 см, он худощавого телосложения, у него каштановые волосы и серые глаза. Мужчина был одет в серую куртку с бордовой полосой, синие джинсы, ботинки рыжего цветы и темно-серую шапку.

Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.