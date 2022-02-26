РИАМО - 26 фев. В Московском зоопарке родился детеныш единственной ядовитой ящерицы - ядозуба, вывести потомство у этих пресмыкающихся было непросто, сообщает пресс-служба зоосада.

«Наши родители – еще молодые, у них в кладке появляется не больше 2-3 яиц. Зачастую из них никто не вылупляется. Но нашим специалистам удалось создать идеальные условия в террариуме, а также в инкубаторе. В результате появился на свет один здоровый детеныш», - сказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, пол детеныша мексиканского ядозуба специалисты смогут определить чуть позже.

Ядозубы являются единственными ядовитыми ящерицами. Кроме мексиканского ядозуба еще есть аризонский. Также у части варанов присутствуют зачаточные ядовитые железы, но их яд очень слаб, а укус взрослого ядозуба может быть смертелен.

Данные пресмыкающиеся живут в Мексике и на близлежащих территориях: юго-запад США и северная часть Гватемалы.

В зоопарке этих ящериц кормят грызунами, перепелиными и куриными яйцами. Ядозубов нельзя перекармливать, потому что они начнут толстеть и болеть. Их кормят не чаще, чем раз в 2 недели.