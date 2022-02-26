РИАМО - 26 фев. Жители столицы передали для поддержки беженцев из ЛДНР около 67 тыс. различных товаров, 7 тонн продуктов и более 1,7 тыс. литров воды, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса продолжается в Москве. На территории города работают пункты сбора в «Мосволонтере» и в 11 окружных центров Московского дома общественных организаций.

К данной акции присоединились бизнес-сообщества. Например, торговые сети предоставили в пункты сбора средства личной гигиены, продукты питания, товары для детей и посуду.

Гуманитарную помощь можно принести с 10:00 до 19:00 в ресурсный центр «Мосволонтер» по адресу: Ленинградский проспект, дом 5, строение 1.

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