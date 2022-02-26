РИАМО - 26 фев. В связи с реконструкцией и строительством инженерных сетей временно ограничат движение транспорта в Юго-Западном, Центральном и Северо-Восточном округах столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 1 марта по 30 ноября на улице Академика Челомея будут проводить строительство инженерных сетей. Специалисты поэтапно будут занимать до 2 полос проезжей части. Для движения будет доступна 1 полоса в каждом направлении.

На улице Дурова и в Ботаническом переулке с 1 марта по 28 августа на нескольких участках временно ограничат движение. В этом районе специалисты будут проводить реконструкцию инженерных сетей. Рабочие периодически будут занимать участки проезжей части. Некоторые парковочные места ликвидируют для обеспечения проезда спецтранспорта.

С 3 по 12 марта схожая ситуация будет на участке от дома 26 на Шереметьевской улице до дома 8, строения 1, в 12-м проезде Марьиной Рощи. На улице Щипок с 1 марта по 30 августа временно закроют полосу для движения, также временно ликвидируют парковку в районе владения 26, строения 2.

Схема движения временно изменится на участке Рублево‑Успенского шоссе>>