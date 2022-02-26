РИАМО - 26 фев. Соцсеть Facebook запретила некоторым СМИ из России размещать рекламные публикации на свей платформе, это решение касается в основном государственных изданий, сообщает Федеральное агентство новостей.

Кроме того, запрет еще распространяется на монетизацию контента российских СМИ.

Такое решение руководство соцсети приняло из-за событий на Украине.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Глава государства пояснил, что главной целью данной операции является защита жителей ДНР и ЛНР, а еще в рамках нее будет проведена демилитаризация и денацификация Украины.

Также Роскомнадзор начала замедлять в стране трафик Facebook. Решение было принято из-за нарушения прав и свобод человека со стороны зарубежной соцсети.

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