РИАМО - 26 фев. В Подмосковье и Москве в субботу будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха составит плюс 4 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

В этот день температура будет выше климатической нормы. Столбики термометров в Москве покажут от плюс 1 до плюс 3 градусов, в Подмосковье - от минус 1 до плюс 4.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное составит 753 мм рт. ст., что выше нормы. Относительная влажность воздуха ожидается в районе 60%.

Синоптики предупреждают, что из-за повышенного давления может ухудшится самочувствие у метеозависимых людей с заболеваниями сердца и сосудов.