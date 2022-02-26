РИАМО - 26 фев. В Сергиево-Посадском округе 26 и 27 февраля состоится фестиваль лыжного спорта «Ozon Гонка Легкова». В первый день для посетителей и участников организуют автограф-сессию, после которой состоятся соревнования, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

В субботу фестиваль откроется в 9:00 автограф-сессией. Затем на лыжню выйдут дети, к 11:20 будут определены победители.

В 12:00 стартует гонка для взрослых. Лучших лыжников наградят с 13:00 до 15:00. Первый день фестиваля завершится к 18 часам.

Медали разыграют как в личном, так и в общекомандном зачете. На старт также выйдут олимпийские чемпионы и призеры мировых турниров.

Гостей и участников жду в городе Пересвет по адресу: улица Пионерская, дом №9, 12.

В последние 2 года в Пересвете не проводили этот фестиваль. В 2020 году его отменили из-за эпидобстановки, а в 2021 году – провели только онлайн-заезд. Теперь любители лыжного спорта снова встретятся на площадки и посоревнуются за победу.