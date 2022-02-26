РИАМО - 26 фев. В субботу на соборной площади Главного храма ВС РФ в Подмосковье состоится уникальный матч по хоккею. На лед выйдут легендарные спортсмены, звезды и любительские команды региона, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Матч «Сила льда» посвятят Дню защитники Отечества. В составе команды «Легенды хоккея» выступят известные хоккеисты-победители международных соревнований.

В сборную звезд войдут дрессировщик Аскольд Запашный, актер Игорь Огурцов и другие медийные личности. Также в играх поучаствует сборная Ночной хоккейной лиги, а еще свои спортивные навыки продемонстрируют детские команды Подмосковья.

В этом году встречи любителей с профессиональными спортсменами уже стали традиционными. В Подмосковье в рамках проекта «Выходи во двор» состоялось уже несколько встреч на льду с именитыми хоккеистами.