РИАМО - 26 фев. Начиная с субботы в Подмосковье отменяется обязательный дистанционный формат работы для сотрудников старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Соответствующее постановление подписано губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

В регионе с ноября 2021 года действовало ограничение на посещение офисов сотрудниками, относящимися к группам риска, в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Кроме того, работодатели должны были перевести на удаленку не менее 30% персонала компаний и предприятий Подмосковья, а также в целом сократить присутствие людей на рабочих местах. Теперь же эта мера носит рекомендательный характер.

С понедельника, 28 февраля в силу вступят и другие изменения мер борьбы с коронавирусом. Так, будут разблокированы соцкарты для проезда на общественном транспорте жителей Подмосковья старше 60 лет и лиц, у которых есть хронические заболевания.