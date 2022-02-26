РИАМО - 26 фев. Сегодня мировое сообщество отмечает необычный праздник – День неторопливости. А еще в этот день люди узнали о существовании микробов.

Всемирный день неторопливости

Создателями этого праздника стали итальянцы. Они впервые отметили День неторопливости в 2007 году. Цель праздника – замедлиться и насладиться жизнью, сегодня для описания этого состояния используют словосочетание «я в моменте».

26 февраля лучше всего посвятить приятным мелочам, любимым занятиям и общению с близкими. Работать в этот день не стоит. Праздник особенно ценен в современной реальности, когда большую часть жизни люди тратят на работу или мысли о ней.

Итальянская ассоциация даже разработала 14 заповедей отказа от спешки. Например, вставать на несколько минут раньше, чтобы насладиться завтраком.

Мартинианов день

В народном календаре 26 февраля отмечен как день памяти Святого Мартиниана, жившего в 4-5 веках в Палестине. Он был отшельником с 18 лет. По преданию, его пыталась соблазнить некая Зоя, а он, чтобы устоять перед ней, встал голыми ногами в огонь и тем самым обратил ее к Богу.

На Руси Мартиниана почитали как укротителя страстей и просили помочь в укреплении семьи. А еще в этот день выходили ночью во двор и окликали звезды, считалось. Что их сияние сделает глава более зоркими.

Погодная примета 26 февраля гласила, что если в этот день тает снег, весна будет теплой, а если день пасмурный – холодной и долгой.

Основание Тульского оружейного завода

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26 февраля имеет значение для истории российского вооружения. В этот день в 1712 году Петр I основал Тульский оружейный завод – первый государственный в России. Тульские мастера пользовались покровительством власти.

На предприятии установили прогрессивное для начала 18 века оборудование: водяные машины, «вертельные» станки, и станки для «оттирания». Над усовершенствованиями работали сами мастера. Это привело к признания тульского оружия в качестве эталонного.

Сегодня Императорский тульский оружейный завод не сдает позиций, производя боевое, охотничье и спортивное оружие.

Появление термина «микроб»

Микробы – микроорганизмы, которые слишком малы, чтобы их увидеть невооруженным глазом, активно исследовались уже более 250 лет назад. Тогда появились приборы, которые позволяли рассмотреть их под увеличением в 160-200 раз. Крупный вклад в исследование микробов внес французский ученый Луи Пастер, а также российский ученый Илья Мечников.

Однако название для нового понятия придумали не ученые, а филолог и философ. Найти подходящее наименование Эмиля Литтре попросил ученый Шарль Седийо. И Литтре нашел его, совместив греческие слова «малы» и «жизнь». Свое предложение он отправил письмом 26 февраля 1878 года и термин прижился.

День рождения Виктора Гюго

26 февраля 1802 года в семье наполеоновского генерала родился Виктор Мари Гюго. Большую часть детства мальчик провел за границей, где служил его отец. Гюго был развит не по годам, в 20 лет он напечатал свои первые стихотворения и благодаря их роялистскому духу получил пенсию от Людовика XVIII.

Одно из самый известных его произведений – «Собор Парижской Богоматери» – было написано второпях прямо перед сдачей издателю и вышло в 1831 году. Через 10 лет Гюго стал членом Французской академии, а в 1845 году – пэром королевства.

Писателю удавалось точно отражать настроения французов, после революции в 1848 он даже выдвигался на президентских выборах. После переворота он покинул страну и в ссылке завершил еще один знаменитый роман – «Отверженные». Позднее он все-таки вернулся в Париж, где и был похоронен в 1885 году.