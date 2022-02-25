РИАМО - 25 фев. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов принял участие в форуме «Таджикистан – Россия: потенциал межрегионального сотрудничества» в составе делегации, возглавляемой председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
2022 год является юбилейным в отношениях России и Таджикистана. Отмечается 30-я годовщина установления дипломатических отношений между странами.
Подмосковье активно сотрудничает с Таджикистаном. По итогам трех кварталов 2021 года взаимный товарооборот увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года более чем на 30% и составил 63 млн. долларов.
Работники из Таджикистана составляют 39,1% от общего количества иностранцев в Московской области. В области работает Единый миграционный центр, на площадке которого создана база вакансий для иностранных граждан, оставшихся без работы. Благодаря этому сервису свыше 8 тыс. человек смогли оперативно найти работу.
«Учитывая такие тесные экономические связи, большое значение имеет сотрудничество в сфере образования», – подчеркнул глава Мособлдумы.
В Таджикистане работают 5 российских средних общеобразовательных учреждений. Также сейчас действует цифровой образовательный проект «Российская электронная школа»: в прошлом году им пользовались более 20 тыс. человек из Таджикистана.
Развивается и сотрудничество в сфере высшего образования. К примеру, на данный момент в Московской области учится 51 студент из Таджикистана.
По итогам форума было отмечено, что мероприятие убедительно доказало поступательное и содержательное развитие российско-таджикистанского взаимодействия по многим направлениям.
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