РИАМО - 25 фев. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов принял участие в форуме «Таджикистан – Россия: потенциал межрегионального сотрудничества» в составе делегации, возглавляемой председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

2022 год является юбилейным в отношениях России и Таджикистана. Отмечается 30-я годовщина установления дипломатических отношений между странами.

«Таджикистан и Россию объединяют самые теплые, дружеские отношения. Это общая историческая судьба, политические, культурные и экономические связи», – подчеркнул Брынцалов.

Подмосковье активно сотрудничает с Таджикистаном. По итогам трех кварталов 2021 года взаимный товарооборот увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года более чем на 30% и составил 63 млн. долларов.

Работники из Таджикистана составляют 39,1% от общего количества иностранцев в Московской области. В области работает Единый миграционный центр, на площадке которого создана база вакансий для иностранных граждан, оставшихся без работы. Благодаря этому сервису свыше 8 тыс. человек смогли оперативно найти работу.

«Учитывая такие тесные экономические связи, большое значение имеет сотрудничество в сфере образования», – подчеркнул глава Мособлдумы.

В Таджикистане работают 5 российских средних общеобразовательных учреждений. Также сейчас действует цифровой образовательный проект «Российская электронная школа»: в прошлом году им пользовались более 20 тыс. человек из Таджикистана.

Развивается и сотрудничество в сфере высшего образования. К примеру, на данный момент в Московской области учится 51 студент из Таджикистана.

«Я вижу сферу образования – как приоритет нашего сотрудничества и надеюсь, что мы продолжим работать в данном направлении», – подчеркнул Брынцалов.

По итогам форума было отмечено, что мероприятие убедительно доказало поступательное и содержательное развитие российско-таджикистанского взаимодействия по многим направлениям.

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