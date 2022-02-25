РИАМО - 25 фев. На участке Рублево-Успенского шоссе временно изменится схема движения 26-27 февраля и 5-6 марта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Правила будут действовать с 23:00 26 февраля до 06:00 27 февраля, с 23:00 5 марта до 06:00 6 марта. Причина изменений – строительство путепровода в деревне Раздоры. В эти дни там будут монтировать металлическое пролетное строение.

Движение автомобилей будет осуществляться через улицу Утренняя. На период производства работ также будет запрещено движение грузового транспорта с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т.

При движении из области – от Рублевского проезда до МКАД, при движении в сторону области – от МКАД до д. Раздоры.

Новая развязка позволит перераспределить транспортные потоки, разгрузит улично-дорожную сеть в Раздорах. Ожидается, что пользоваться данной дорогой будут порядка 9 тысяч жителей ближайших населенных пунктов. После открытия путепровода водители смогут сэкономить в пути 30 минут.

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