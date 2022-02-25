РИАМО - 25 фев. За 2021 год с территории Московской области в консолидированный бюджет РФ поступило 1,1 трлн рублей с ростом к прошлому году на 188 млрд, или почти на 21%, сообщает пресс-служба УФНС России по Подмосковью.

При этом рост к 2019 году составил 214 млрд рублей, или более 24%.

В области за прошедший год отметили заметное оживление деловой активности и экономический рост, что в значительной степени определило высокие темпы поступлений в бюджет.

О повышении налоговой дисциплины говорит то, что в этом году доля деклараций по НДС с высоким налоговым риском снизилась по сравнению с 2020 годом в 1,7 раза и составила в общем числе деклараций лишь 0,26%.

Поступления во внебюджетные фонды РФ выросли в отчетном году более чем на 17%, составив 487 млрд рублей и на 5 процентных пунктов превысив динамику фонда заработной платы.

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