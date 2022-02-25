В пятницу, 25 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали документы о смягчении ковидных ограничений. Так, пожилым разблокируют социальные карты, а удаленка будет иметь рекомендательный характер. Подробности – в материале РИАМО.

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Статистика по коронавирусу

С начала текущей недели ситуация с коронавирусом постепенно начала стабилизироваться. Ежедневно в России выявляют порядка 130 тысяч зараженных. Более того, Москва и Подмосковье занимает далеко не лидирующие позиции по числу заболевших.

За минувшие сутки в стране 123 460 человек заразились Covid-19. Максимум инфицированных зафиксировали в Санкт-Петербурге – 7 572. В столице же коронавирусом заболели 3 333 человека, а в области – 1 846.

В настоящее время общее число заразившихся по стране составляет 16 052 028, а выздоровевших – 13 139 971.

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Снятие ограничений в Москве

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в городе продолжается устойчивое снижение заболеваемости штаммом омикрон. Сравнивая с пиковыми значениями конца января, число новых случаев заражения уменьшилось более чем в три раза. Также вдвое сократилось число госпитализаций.

В связи с улучшением эпидобстановки Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 28 февраля требование о переводе 30% сотрудников на удаленный режим работы из обязательного переводится в рекомендательное. Так, работодателям по-прежнему рекомендуется перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, в том числе граждан старше 60 лет и работников с хроническими заболеваниями.

Кроме того, москвичам старше 60 лет и гражданам с хроническими заболеваниями разблокируют транспортные карты. Ранее власти блокировали их до улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией. При этом блокировка не касалась переболевших и вакцинированных.

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Снятие ограничений в Подмосковье

Вслед за столицей ослабить коронавирусные ограничения решила и Московская область. В пятницу губернатор Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому с 28 февраля в Подмосковье разблокируют социальные карты для проезда в общественном транспорте гражданам старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями. Временная блокировка карт была введена 8 ноября 2021 года.

С понедельника в Московской области смягчат условия для посещения массовых мероприятий без предъявления QR-кода. Теперь на мероприятии в помещениях смогут присутствовать 100 человек вместо 50, а на открытом воздухе – одна тысяча вместо 500 человек. Это касается спортивных, зрелищных, выставочных и других мероприятий.

Вместе с тем с 26 февраля в регионе отменяется обязательный перевод на удаленку сотрудников, в том числе работников старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

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