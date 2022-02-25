РИАМО - 25 фев. Вирусолог, глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что вылечиться от коронавируса с помощью кисломолочных бактерий, простимулировав иммунитет, не выйдет, сообщает Газета.ru.

«Эти бактерии выращивают обычно на специальных средах. Они теряют возможность колонизировать что бы то ни было. Они приспособились жить в идеальных условиях искусственных питательных сред, и они не могут конкурировать с реальной микрофлорой кишечника», — объяснил Волчков.

Специалист уточнил, что такие препараты даже не успевают задержаться в кишечнике человека.

Ранее японские ученые провели исследование влияния кисломолочных бактерий на коронавирус. Предполагается, что они могут усиливать иммунитет. Двойное слепое исследование, начатое в декабре 2021 года, продлится до апреля 2023 года.

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