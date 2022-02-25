РИАМО - 25 фев. В Подмосковье построят 2 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) в Егорьевске и Чехове в этом году, подрядчиком выступит ООО «Крост-Д», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Объекты возведут за счет средств бюджета. Они нужны для оказания первичной медпомощи в населенных пунктах, где живут от 100 до 2 тыс. человек.

Эти объекты позволят повысить уровень доступности медицинских услуг для жителей села, деревни и близлежащих поселков.

В состав ФАПов входят смотровая, комната пребывания пациентов, кабинет приема, процедурная, стерилизационная и материальная комнаты, помещение для персонала. Также в них есть встроенное жилье с отдельным входом для медработника.

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