РИАМО - 25 фев. Подмосковные ветеринары в 2021 году провели более 760 тыс. исследований коров на мастит, выявлено более 34 тыс. случаев заболевания, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Специалисты вылечили более 30 тыс. животных. Наличие заболевания у коров влияет на качество и количество получаемого молока. Молоко является одним из основных продуктов животноводства, оно обладает высокой пищевой ценностью.

Одной из важных задач молочного скотоводства является увеличение объемов производства молока, повышение его биологической ценности и своевременное выявление на ранних стадиях заболеваний снижающих молочную продуктивность крупного рогатого скота.

Исследование на мастит входит в обязательный комплекс мероприятий для роста молочного производства.

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