РИАМО - 25 фев. Соглашение о взаимодействии по контролю за деятельностью такси заключили Московская и Калужская области. Теперь регионы будут совместно пресекать нарушения в этой отрасли, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Соглашение было подписано между Минтрансом региона и управлением административно-технического контроля Калужской области. Проверки в рамках договора будут проводится на территории обоих субъектов.

«Подобное соглашение заключено впервые в России между регионами. Соглашение позволит обеспечить безопасность и повысить качество перевозок такси, а также пресечь деятельность нелегальных перевозчиков на территории регионов», - сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В общей сложности в Московской области работают свыше 600 такси, которые зарегистрированы в Калужской области.

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